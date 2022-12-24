حفتر يعلن عن "فرصة أخيرة" لإجراء انتخابات في ليبيا

نقلت قناة ليبيا الحدث، السبت، عن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إعلانه عن “فرصة أخيرة” لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات، وذلك بعد مرور عام على موافقة الفصائل المتناحرة على إجراء الاقتراع.

ويعتقد الكثيرون في ليبيا أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة.

ونقلت قناة ليبيا الحدث عن حفتر قوله “القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات”.

وكان يخاطب الليبيين في بنغازي، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومقر قواته، في الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال.

وبعد وقف إطلاق النار في عام 2020، اتفق الطرفان المتنافسان في الشرق والغرب على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر كانون الأول 2021، وشكلوا حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة. لكن العملية انهارت.

ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتناحرة.

وشن حفتر حربا على فصائل في الغرب بعد 2014، بما في ذلك هجوم استمر 14 شهرا للسيطرة على طرابلس والذي صدته القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي في بيان القادة الليبيين على الاتفاق على حل قائم على تسوية وطنية وتجنب الإجراءات التصعيدية التي من شأنها تهديد استقرار ليبيا ووحدتها الهشين بالفعل