حقائق صادمة عن "صدام حسين" يُكشف عنها بعد سنين!

تداول مدونون كلاماً لـ إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق عن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، يخص الممتلكات التي تركها و الأموال التي حصل عليها خلال فترة حكمه الطويلة للعراق.

وقال “علاوي” الذي تولى منصب رئيس حكومة العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين على يد القوات الأمريكية عام 2003: قمنا بتشكيل لجنة بعد سقوط صدام، و لم نجد أي شيء باسمه، كل الممتلكات التي خلفها كانت ملكاً للدولة العراقية.

و سرد “إياد علاوي” تفاصيل مهمة كونه كان مطلعاً على تلك الأمور، وقال: إن صدام حسين كان قد سجل كل شيء من قصور و أملاك باسم حكومة العراق ومجلس قيادة الثورة و وزارة الخارجية في عهده.

وحتى الطائرة الرئاسية الخاصة التي كان الرئيس الراحل صدام حسين يستقلها من أجل السفر الداخلي، كانت مسجلة باسم شركة تابعة لجهاز المخابرات العراقية الذي كان يتولى حماية صدام و الإشراف على أمنه الشخصي.

يذكر أن “إياد علاوي” حصل على الجنسية اللبنانية قبل سنوات، بأمر رئاسي من ميشال عون الرئيس اللبناني السابق، و حصلت “أسرة علاوي” على الجنسية كذلك، و قد لاقت تلك الأخبار وقتها انتقادا كبيراً نتيجة إتهام البعض للرئاسة اللبنانية بتجاوز القانون.