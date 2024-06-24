حقائق-صفقات أدنوك مع الشركات الأوروبية

تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة في الإمارات إلى إبرام سلسلة من صفقات الاندماج والاستحواذ مع شركات أوروبية بهدف تنويع عملياتها في مجال الكيماويات والطاقة المتجددة وتطويرها.

وفيما يلي الصفقات والمحادثات التي تشارك فيها أدنوك:

– كوفيسترو

قالت شركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو اليوم الاثنين إنها أتاحت لأدنوك الاطلاع على سجلاتها للحصول على معلومات لإجراء الفحص الفني النافي للجهالة، فيما تكثف المحادثات بناء على عرض استحواذ محسن بقيمة 12.55 مليار دولار، بعد تقارب مع الشركة الإماراتية منذ أكثر من عام.

– أو.إم.في

تجري شركة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في محادثات بشأن اندماج معتزم بقيمة 30 مليار دولار بين مجموعة البتروكيماويات بورياليس، التي تملك أو.إم.في 25 بالمئة منها وأدنوك 75 بالمئة، وشركة بروج المدرجة في أبوظبي والتي تبلغ حصة أدنوك فيها 36 بالمئة وبورياليس 54 بالمئة.

وخلال يوم أسواق رأس المال الذي نظمته أو.إم.في في يونيو حزيران، قال رئيسها التنفيذي ألفريد ستيرن إن المفاوضات ستستمر ولا موعد نهائيا لاختتامها.

وفي فبراير شباط، أتمت أدنوك عملية استحواذ على حصة 24.9 بالمئة في أو.إم.في تم الاتفاق عليها في أواخر 2022، لتزيد بذلك حيازاتها في كل من بورياليس وبروج. ولم تكشف عن نسب الملكية.

– فيرتيجلوب

اتفقت أدنوك في ديسمبر كانون الأول على الاستحواذ على الحصة الكاملة لشركة أو.سي.آي الأوروبية لإنتاج الكيماويات في شركة فيرتيجلوب المنتجة للأمونيا واليوريا مقابل 3.62 مليار دولار، لتصبح أكبر حامل أسهم فيها.