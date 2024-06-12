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حقل ألغام لـ"داعش" يحصد أرواح 16 من جيش النظام السوري

منذ ساعة واحدة
حقل ألغام

حقل ألغام

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لقي ما لا يقل عن 16 عسكريًا سوريًا (تابعين لجيش النظام السوري) حتفهم، في هجوم لتنظيم داعش ووقوعهم في حقل ألغام في منطقة صحراوية وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وأحصى المرصد مقتل 16 شخصًا من قوات الجيش السوري “بينهم ضابط”، بعد خوضهم اشتباكات مع عناصر من التنظيم.

وأشار المرصد إلى أن الجيش السوري يجري، بإسناد جوي من روسيا، عملية تمشيط في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بحثًا عن عناصر تنظيم داعش.

وما زال التنظيم ناشطًا في مناطق صحراوية واسعة من سوريا، حيث يشنّ، بين الحين والآخر، هجمات دامية تستهدف قوات الجيش السوري، والقوات الكردية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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