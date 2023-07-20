حقوقيون يطالبون مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل لمنع إعدام ملاكم إيراني

أظهرت رسالة (الخميس 20-7-2023) أن عشرات من النشطاء الحقوقيين والمحامين البارزين ومدعين سابقين وجهوا رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالبونه فيها بالتدخل لمحاولة منع إعدام ملاكم إيراني.

وأبلغت السلطات إيرانية محمد جواد فافائي ثاني، الذي سُجن بسبب دوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2019، أمس الأربعاء بالانتهاء من حكم الإعدام الصادر بحقه، بحسب الرسالة المؤرخة بيوم 19 يوليو تموز.

وجاء في الرسالة التي حملت 83 توقيعا لشخصيات منها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج، وأكثر من عشرة من مسؤولي حقوق الإنسان الحاليين والسابقين بالأمم المتحدة، ومدعون سابقون “نطلب منكم توجيه دعوة علنية عاجلة للسلطات الإيرانية لوقف حكم الإعدام الوشيك على فافائي ثاني”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من القضاء الإيراني على القضية. لكن محاميه باباك باكنيا كتب في تغريدة على تويتر يقول إن القضاء لم يخطرهم بالحكم.

وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “وصلتنا معلومات عن هذه القضية ونتابعها ونجمع معلومات إضافية عنها”.

وهزت إيران احتجاجات كبيرة العام الماضي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر أيلول 2022 في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ومنذ ذلك الحين، أُعدم سبعة أشخاص على الأقل بأحكام مرتبطة بالاضطرابات، التي اتهم حكام إيران أعداءها بإثارتها وتأجيجها.