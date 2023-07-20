الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حقوقيون يطالبون مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل لمنع إعدام ملاكم إيراني

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2023 9:29 مساءً
الملاكم الإيراني محمد جواد فافائي ثاني

الملاكم الإيراني محمد جواد فافائي ثاني

A A A
طباعة المقال

أظهرت رسالة (الخميس 20-7-2023) أن عشرات من النشطاء الحقوقيين والمحامين البارزين ومدعين سابقين وجهوا رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالبونه فيها بالتدخل لمحاولة منع إعدام ملاكم إيراني.

وأبلغت السلطات إيرانية محمد جواد فافائي ثاني، الذي سُجن بسبب دوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2019، أمس الأربعاء بالانتهاء من حكم الإعدام الصادر بحقه، بحسب الرسالة المؤرخة بيوم 19 يوليو تموز.

وجاء في الرسالة التي حملت 83 توقيعا لشخصيات منها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج، وأكثر من عشرة من مسؤولي حقوق الإنسان الحاليين والسابقين بالأمم المتحدة، ومدعون سابقون “نطلب منكم توجيه دعوة علنية عاجلة للسلطات الإيرانية لوقف حكم الإعدام الوشيك على فافائي ثاني”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من القضاء الإيراني على القضية. لكن محاميه باباك باكنيا كتب في تغريدة على تويتر يقول إن القضاء لم يخطرهم بالحكم.

وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “وصلتنا معلومات عن هذه القضية ونتابعها ونجمع معلومات إضافية عنها”.

وهزت إيران احتجاجات كبيرة العام الماضي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر أيلول 2022 في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ومنذ ذلك الحين، أُعدم سبعة أشخاص على الأقل بأحكام مرتبطة بالاضطرابات، التي اتهم حكام إيران أعداءها بإثارتها وتأجيجها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البيت الأبيض
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
البيت الأبيض: الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية على نحو سليم وفعال
علم الجزائر
الخارجية الجزائرية: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية خرق للقانون الدولي
أدنوك
"أدنوك": اكتمال حفر أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون

الأكثر قراءة

صاحب المطعم بلال جرّاح
المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
كلب- تعبيرية
بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
نانسي عجرم
بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!