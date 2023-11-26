حكم بالسجن 7 سنوات بحق وزير الدفاع الكويتي الأسبق

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، بسجن وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما.

واستقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.

وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.

وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس آذار 2022 لكن القضية عادت مجددا بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.