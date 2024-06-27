حكم بريطاني بإعادة النظر في فتح تحقيق حول العمل القسري للويغور في الصين

قضت محكمة في لندن اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، بأنه يتعين على السلطات البريطانية إعادة النظر في فتح تحقيق حول واردات القطن وسط مزاعم بأن عمالا في منطقة شينجيانغ الصينية أنتجوها بالعمل القسري، مما يسمح لجماعة مدافعة عن حقوق الويغور بتقديم استئناف.

واتخذ المؤتمر الأويغوري العالمي، وهو منظمة دولية تتألف من جماعات من الويغور المنفيين، إجراء قانونيا ضد الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه) بعد أن رفضت فتح تحقيق جنائي.

وتتهم جماعات حقوقية والإدارة الأمريكية الصين بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الويغور وأقليات مسلمة أخرى في منطقة شينجيانغ غرب البلاد حيث يُنتج معظم القطن الصيني.

وتنفي بكين بشدة أي انتهاكات وسبق وأن وصفت سفارتها في واشنطن الاتهامات بالعمل القسري بأنها “لا شيء إلا كذب محض لفقه الجانب الأمريكي في محاولة للقمع المتعمد للشركات الصينية”.

وأبطلت محكمة الاستئناف قرار الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وقضت بأن “مسألة إجراء تحقيق… ستحال إلى الوكالة لإعادة النظر فيها”.