حكم بسجن صحافي إيراني… والتهمة تصوير منزل مستشار خامنئي!

ذكر موقع ”مركز حقوق الإنسان في إيران”، أن“السلطات القضائية حكمت، بالسجن 6 أشهر ضد الناشط والصحافي ميلاد جودرزي، بسبب تصويره منزل علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون الدولية“.

وأضاف المركز على موقعه أن“الحكم بالسجن ضد الصحافي جودرزي جاء إثر شكوى رفعها مكتب الرئاسة الإيرانية“.

ويقع منزل علي أكبر ولايتي بالقرب من قصر سعد آباد (قصر الرئاسة الإيرانية) في مدينة شمیران شمال طهران وهي من المدن الراقية التي يسكنها كبار المسؤولين الإيرانيين.

بدوره، أكد الناشط والصحفي ميلاد جودرزي، صدور حكم بالسجن 6 أشهر ضده، وقال في تغريدة له إن سبب صدور الحكم هو ”تصوير جدار منزل علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى لإيران“.

وأكد الناشط الإعلامي أن الحكم صدر دون ”لائحة اتهام“ أو ”إشعار بالتهمة“ الموجهة إليه وقال:“بعد شكوى قدمها مكتب الرئاسة في محكمة الثقافة والإعلام، لم يوجه لي الفرع الرابع من هذه المحكمة تهمة“، مضيفًا:“تم استدعائي، وصدر أمر تقييدي، وأغلقت القضية، لكن القضية أُحيلت إلى المحكمة احتجاجًا من مكتب الرئاسة“.

ووفقًا للاستدعاء المنشور، عُقدت محاكمة الناشط ميلاد جودرزي، في 17 آب الماضي، بتهمة ”نشر الأكاذيب“، وأصدرت محكمة جنايات طهران حكمًا بالسجن ضده بتهم تصوير ”الأماكن الممنوعة“.

يذكر أن ”جودرزي“ هو صحافي مقرب من الحكومة الإيرانية، ويقدم نفسه الآن كمراسل تلفزيوني عبر الإنترنت لصالح قناة ”أوانت“.