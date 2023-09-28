الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حكومات الاتحاد الأوروبيّ تُناقش استعدادات توسيع التكتل

منذ 28 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

ناقشت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إدخال تعديلات على عمليات صنع القرار والتمويل في التكتل بحيث يكون جاهزًا لاستقبال أعضاء جدد، إذ قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تقديم الأموال وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة للعضوية بغية تسريع استعداداتها.

ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 حاليًا في مدينة مورسيا الإسبانية الأساس لقمة الاتحاد الأوروبي يومي 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، “إن التوسعة ضمن التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد.. علينا أن نكون مستعدين للتوسع”.

وتتمتع ثماني دول حاليًا بوضع مرشح رسمي للعضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي تركيا وأوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، في حين أنّ هناك دولتين مرشحتين محتملتين هما جورجيا وكوسوفو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في المؤتمر الصحافي إن الاتحاد سيجري إصلاحات داخلية بالتوازي مع الاستعدادات التي تجريها الدول المرشحة للوفاء بمعايير الانضمام المعقدة له.

وأضاف فارهيلي أنه لمساعدة المرشحين على الإسراع بالإصلاحات، ستقدم لهم المفوضية الأوروبية في الأسبوعين المقبلين حزمة من الإجراءات تمكنهم من الوصول التدريجي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي علاوة على أموال إضافية.

وتجري المحادثات بشأن الاستعدادات الداخلية للاتحاد الأوروبي عملًا بتوجيهات تضمنتها ورقة أعدها باحثون فرنسيون وألمان تدعو لإصلاح جذري لصنع القرار والتمويل في الاتحاد الأوروبي قبل أن يتمكن من قبول المزيد من الدول بحلول موعد نهائي مؤقت في 2030.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
في لحظة حساسة.. محادثات تجمع بوتين ورئيس الشيشان بعد "توتر"!
عناصر من الشرطة الهولندية
هولندا.. الشرطة تكشف عن وقوع قتلى في هجوم روتردام
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يُحذّر: انقسام الاقتصاد العالمي "سيكون مُكلفًا"

الأكثر قراءة

قاعة أعراس الهيثم في نينوى
العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
فرق الإطفاء في نينوى شمال العراق
العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟