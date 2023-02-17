حكومات في أمريكا اللاتينية "قلقة بشدة" إزاء توسع إسرائيل الاستيطاني

قالت حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك (الجمعة 17-2-2023) إنها “قلقة بشدة” بسبب قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية.

وقالت الحكومات في بيان مشترك “حكوماتنا تعبر عن معارضتها لأي إجراء يعرض حل الدولتين للخطر”، مضيفة أن التحرك الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وداعية الطرفين إلى استئناف المحادثات والبعد عن تصعيد العنف.

يشار إلى أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة كانوا قد أعربوا الثلاثاء الماضي عن انزعاجهم بشدة بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.

وقال الوزراء في بيان مشترك صدر في ألمانيا “نعارض بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض”.

وأضاف البيان “نواصل دعم السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط والذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.