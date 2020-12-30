حكومة إيران تماطل لصالح روحاني وتؤجل تنفيذ قانون تكثيف البرنامج النووي

بالرغم من أن البرلمان الإيراني اعتمد مشروع قانون تسريع تخصيب اليورانيوم في الأول في أوائل ديسمبر الجاري ، إلا أن الحكومة الإيرانية أجلت تنفيذ التشريع المثير للجدل في البرلمان الذي أمر بالتكثيف الفوري لبرنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد عارض مشروع القانون، قائلا إنه يضر بالجهود الدبلوماسية، بينما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن مشروع القانون لم يخصص أموالا لتنفيذ القانون، الذي يدعو الحكومة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة على الفور.

والاثنين، أعلن نائب الرئيس، إسحاق جهانجيري، اعتماد لائحة تنفيذية لتشريع البرلمان، تم إرسالها إلى الجهات المعنية.

واعتمد البرلمان التشريع في الأول في أوائل ديسمبر الجاري وسرعان ما وافق عليه مجلس صيانة الدستور.

وتنص اللائحة على أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، المسؤولة عن الأنشطة النووية للبلاد، سيكون أمامها شهران لإعداد تقرير عن المتطلبات الفنية والمالية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة على النحو الذي يأمر به البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون.

وأصدر التشريع بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية الرسمية (إرنا)، تنص اللائحة على أنه “مع تخصيص الأموال والمتطلبات الفنية، ستتخذ منظمة الطاقة الذرية الإجراءات اللازمة للتخصيب للأغراض السلمية”.

موقع “راديو فردا” قال إن خبراء حذروا من أن التشريع، قد يكبح من المسارات الدبلوماسية.

بينما يرى المتشددون أن التخصيب من شأنه أن يؤدي إلى تسريع المشروع النووي، وبحلول المرحلة الجديدة (أي مسار حوار مع واشنطن) ، فإن تسعة أعشار عمل التخصيب المطلوب للوصول إلى درجة الأسلحة يكون قد اكتمل.

وفي حين أن هناك استخدامًا مدنيًا، فإن إيران ليس لديها حاجة منطقية لإنتاج 20 في المائة.

وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.

ورداً على ذلك، خفضت طهران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق.

ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مجددا إذا عادت طهران إلى الامتثال الكامل لبنوده.

ولم يرد المشرعون، بمن فيهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بعد على أسلوب المماطلة الذي تتبعه الحكومة، والذي يمنح روحاني وفريقه مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية القادمة.