حكومة الحرب الإسرائيلية تلتئم لبحث التطورات والهجوم الإيراني ظهر اليوم

كشف مصدر حكومي بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين (1100 بتوقيت غرينتش) مع مجلس وزراء الحرب الذي خوله الوزراء الآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي رد على الهجوم الإيراني.

وقال المصدر إن مجلس وزراء الحرب، الذي يضم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بيني جانتس وعددا من المراقبين، كان قد اجتمع مساء أمس الأحد.

وتتكون حكومة الحرب الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس زعيم حزب الاتحاد الوطني وزير الدفاع السابق. كما تضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والسياسيان غادي آيزنكوت وأرييه درعي الذين يشاركون في حكومة الحرب كمراقبين.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

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