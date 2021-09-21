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حكومة السودان: منفذو الانقلاب ضباط من نظام البشير

21 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 1:41 مساءً
الجيش السوداني يعلن عن استعادة الهدوء عند حدود البلاد مع إثيوبيا

عناصر من الجيش السوداني -أرشيفية

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أكدت الحكومة في السودان، الثلاثاء، السيطرة على المحاولة الانقلابية العاجلة والقبض على زعماء الانقلاب.

فقد أطلق الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول بياناً رسمياً، أعلن فيه أن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد، مشيراً إلى أن المخطط الانقلابي يريد إعادة عقارب الساعة للوراء.

كما تابع أن الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية تعمل بتنسيق تام، مطمئنة الشعب بأن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة.

استتباب الأمن

جاء ذلك بعدما أكد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، على أن الأوضاع “تحت السيطرة تماما”، مضيفا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.

    المصدر :
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