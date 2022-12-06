حكومة العراق لن تنشغل بـ «الصغار»: لنا وقفة خاصّة مع كبار الفاسدين

شدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على أنّ حكومته لن تنشغل في محاسبة من أسماهم بـ “صغار الفاسدين”.

السوداني وفي مقطع فيديو نشره مكتبه الإعلامي، قال: “هذه الحكومة لن تنشغل في محاسبة صغار الفاسدين، وهذا لا يعني أننا سنتركهم، بل ستستمر السياقات والإجراءات القانونية بحقهم”.

أضاف: “لكن كبار المسؤولين الفاسدين يجب أن تكون لنا وقفة خاصة معهم، لأنهم مسؤولون وأصحاب قرار ولديهم صلاحيات واسعة وكبيرة وهم مخولون من قبل الدولة”.

كما أشار إلى أن “كبار المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم، لا إعفاءهم من مناصبهم فقط”.