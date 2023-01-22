حكومة الكويت تتقدم باستقالتها الإثنين

نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، الأحد، عن مصادر مطلعة، أن “الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية (أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح) غداً (الإثنين)”.

وقالت الصحيفة أن استقالة الحكومة تأتي بعد تمسك الحكومة بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.

يأتي ذلك، فيما أكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بحسب “القبس”.

وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية.

ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

وكان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة “القبس” الكويتية، الأحد الماضي، أن “الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة”