حكومة النمسا تفرض العزل العام بسبب كورونا

أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن حكومته ستفرض اعتبارا من 17 الشهر الجاري عزلا عاما في البلاد بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا على خلفية الارتفاع الكبير للإصابات به.

وذكر كورز، أن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق المتاجر غير الضرورية وتمديد نظام حظر التجول، الذي يستمر حاليا من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00، ليمتد على طول اليوم مع مطالبة الناس بالبقاء في المنازل.

لكنه أوضح أنه سيكون بإمكان الناس الخروج في حالات معينة مثل زيارة المحالات لشراء بضائع ضرورية أو ممارسة الرياضة.

وشدد كورز على ضرورة نقل كل الموظفين للعمل عن بعد قدر الإمكان، مبينا أن هذا الإغلاق سيمتد حتى 6 ديسمبر على الأقل.