حكومة اليمن ترحب بفيتو ترمب على قرار الكونغرس

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رحبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، باستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب حق النقض الفيتو، على قرار الكونغرس لوقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن.

وأفاد بيان للسفارة اليمنية في واشنطن، مساء الأربعاء، أن استخدام الرئيس ترمب لحق النقض يؤكد استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم الضروري لليمن واستمرار الشراكة والعمل المشترك مع الشعب اليمني لاستعادة السلام والأمن.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى نوايا إيران العدوانية الهادفة لزعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية، وتحويل الحوثيين إلى وكيل إرهابي إيراني آخر يشبه حزب الله وجعل اليمن ملاذا للمتطرفين.

وأكدت أن سبب رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية، كل المحاولات لحل الأزمة سلميا، يتلخص بالتوجيهات الواردة لهم من النظام الإيراني.

وقالت: “ونتيجة لهذا العناد، فإن الأزمة في اليمن تتعمق وتتفاقم وصار اليمن الآن ساحة معركة وخط المواجهة الأول أمام العدوان الإيراني وانتشار شروره في المنطقة”.

وشدد البيان على أهمية بذل المزيد من الجهد من جانب الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لمساعدة اليمن في مواجهة الاٍرهاب الإيراني ومكافحة الاٍرهاب والاستمرار في تقديم الدعم العسكري والسياسي والإنساني.