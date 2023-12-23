حكومة بوروندي: مسلحون يقتلون 20 شخصاً على الأقل غرب البلاد

قالت حكومة بوروندي للصحفيين السبت إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا وأصابوا تسعة آخرين بالقرب من الحدود الغربية للبلاد مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما أن 12 طفلا وامرأتين حبليين وشرطيا ضمن القتلى في الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة 22\12\2023 على قرية فوجيزو.

وأعلنت ريد تابارا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها قتلت تسعة جنود وشرطيا. وتقاتل ريد تابارا حكومة بوروندي من قواعد في شرق الكونغو منذ 2015.

وقال سكان بالمنطقة إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.

وكانت ريد تابارا قد ذكرت أنها هاجمت ودمرت معدات في المطار الدولي في بوجومبورا في سبتمبر\أيلول، إلا أنه لم ترد تقارير بوقوع قتلى أو جرحى.