حكومة جزر سولومون: الشرطة الأسترالية ستظل بالبلاد حتى انتخابات 2024

قالت حكومة جزر سولومون إن الشرطة الأسترالية ستظل بالدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادي لتوفير الأمن خلال فعاليات حدث رياضي إقليمي في نوفمبر\تشرين الثاني وانتخابات مزمعة في 2024.

وأفاد بيان على صفحة هيئة إذاعة جزر سولومون على فيسبوك في وقت متأخر من أمس الجمعة 1\9\2023 بأن عدد أفراد الشرطة سيزداد قبل بدء دورة ألعاب المحيط الهادي في نوفمبر\تشرين الثاني، إذ من المتوقع وصول خمسة آلاف رياضي من أكثر من 20 دولة.

وجاء في البيان أن جزر سولومون تقدمت بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في الرابع من أغسطس\آب لتمديد التواجد الشرطي الأسترالي حتى يونيو\حزيران 2024 للتأمين في وقت إجراء الانتخابات.

وقال البيان “رئيس الوزراء (ماناسيه) سوجافاري قال إن الدعم الأمني الذي تحتاجه البلاد لكلا الحدثين هائل، والاستجابة الأسترالية ستسد بالتأكيد الفجوات الأمنية”.

وأضاف البيان أن النقاشات مع أستراليا، وهي شريك من أهم مقدمي المساعدات ولها علاقة أمنية طويلة الأمد مع جزر سولومون، ستستأنف بناء على “شراكة أمنية شاملة فيما بعد يونيو 2024”.

الشرطة الأسترالية جزء من وحدة أمنية دولية تضم فيجي ونيوزيلندا وصلت إلى البلاد في ديسمبر\كانون الأول 2021 للتعامل مع أعمال شغب مناهضة للحكومة، وكان من المقرر أن تغادر البلاد في ديسمبر\كانون الأول 2023.