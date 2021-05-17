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حكومة دبي تسمح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها بشرط

17 - مايو - 2021
دبي تتعلن عن إعادة فتح مراكز التسوق

دبي تخفف قيود كورونا

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أعلنت حكومة دبي اليوم الاثنين ، عن تخفيف قيود كوفيد-19 لتسمح للفنادق في المدينة الجاذبة للسياحة بالعمل بكامل طاقتها والسماح بإقامة الحفلات والأنشطة الرياضية شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح كوفيد-19.

وتحتل الإمارات مرتبة متقدمة عالميا بين الدول من حيث معدلات الفحص والتطعيم.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إنه سيتم الاستمرار في الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.

وعملت دبي على إبقاء اقتصادها الذي يعتمد على التجارة الدولية والشركات مفتوحا خلال الجائحة بعد إغلاق مبدئي. وتستضيف دبي في أكتوبر تشرين الأول معرض إكسبو 2020 الذي تأمل أن يجذب ملايين الزائرين من الخارج.

وحظرت الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية دخول المسافرين القادمين من الهند وبنجلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا للوقاية من انتشار السلالة الهندية شديدة العدوى من فيروس كورونا.

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