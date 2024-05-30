حكومة سلوفينيا تقر الاعتراف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب إن حكومته وافقت اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الخطوة ذاتها.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا “اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة”.

ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أيضا على قرار الحكومة خلال الأيام المقبلة.

تأتي الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقا تنسقها دول للضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة.

ودعا جولوب أيضا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال “هذه هي رسالة السلام”.

ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها في وسط ليوبليانا.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيار، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل.

ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ نفس الخطوة قريبا.

وقالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبا الآن.

وانضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأقوى، في رفض أي نهج من جانب واحد، والإصرار على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وصوّت البرلمان الدنمركي يوم الثلاثاء بالرفض على مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت النرويج، التي ترأس مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين، تتبنى حتى وقت قريب الموقف الأمريكي، لكنها فقدت الثقة في نجاح هذه الاستراتيجية.