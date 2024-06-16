الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
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حكومة طالبان بأفغانستان تشارك في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة

منذ ساعة واحدة
قيادة حركة طالبان

قيادة حركة طالبان

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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان إنها ستشارك في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة التي تعقد أواخر يونيو، بعد غيابها عن الجولتين السابقتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار المشاركة جاء بناء على جدول الأعمال وتركيبة المؤتمر، وذلك بعد مفاوضات استمرت شهرين مع الأمم المتحدة. وأضافت أن أي تغيير سيطرأ على الاتفاق سيؤثر على قرار المشاركة.

وقال مصدر رسمي في الوزارة إن القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي سيترأس الوفد الأفغاني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد قوله إن وفدا حكوميا سيشارك في مؤتمر الدوحة المقبل.

وأضاف مجاهد أن الوفد “سيمثل أفغانستان هناك ويعبر عن موقفها”.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الأفغانية امتنعت عن المشاركة في الجولتين السابقتين من المحادثات المتعلقة بأفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة، لاعتبارات قالت إنها سياسية تتعلق بجدول الأعمال والتمثيل الأفغاني في الاجتماعات.

    المصدر :
  • وكالات

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