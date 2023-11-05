الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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حكومة غزة: مستعدون لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع مستشفياتنا

منذ 14 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت حكومة قطاع غزة إن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات القطاع، موضحة أن كل الغارات الإسرائيلية -الساعات الأخيرة- استهدفت محيط المستشفيات.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارات الإسرائيلية اليوم استهدفت محيط مستشفيات القطاع المحاصر.

وفند المصدر ذاته ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة، مؤكدا أنها تقدم خدمات طبية فقط، معربا عن الاستعداد لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صورا مفبركة لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة.

وأضاف “الاحتلال يمنعنا منذ 3 أيام من إخراج الجرحى من القطاع” مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تنتهج مع قطاع غزة سياسة الحصار والتجويع.

وقال المصدر ذاته “نضع مسؤولية حماية المستشفيات، لا سيما الشفاء، على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة”.

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