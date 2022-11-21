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حكومة كردستان العراق تدين القصف الإيراني.. "انتهاك صارخ للقوانين"

منذ ساعة واحدة
علم كردستان العراق

علم كردستان العراق

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دانت حكومة إقليم كردستان العراق (الاثنين 21-11-2022) بأشد العبارات الهجوم الذي نفذ بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم، مشددة على أن “الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق”.

وأكدت في بيان أن تلك “الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة البلاد غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار”.

إلى ذلك، حثت أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى “اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة”.

أتى هذا الموقف، بعدما شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

فقد أكدت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان أنّ “الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة”، من دون أن تُعطي أيّ حصيلة لهذه الضربات التي شُنّت عند حوالي منتصف الليل.

وتزامنت تلك الضربات مع قصف تركي طال مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن الهجمات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني- نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.

    المصدر :
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