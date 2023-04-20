حكومة مالي: مقتل مدير مكتب رئيس مالي المؤقت وثلاثة أشخاص آخرين في كمين

قالت حكومة مالي الخميس إن عمر تراوري مدير مكتب رئيس مالي المؤقت وثلاثة أشخاص آخرين قُتلوا في كمين.

وأضافت في بيان أن الكمين نُصب لهم في منطقة نارا الريفية التابعة لإقليم كوليكورو في جنوب غرب البلاد، دون الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

وأضاف البيان أن شخصا آخر، وهو سائق كان مسافرا مع الوفد، مفقودا.

ومالي واحدة من عدة دول في منطقة غرب أفريقيا تواجه أعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون، وهو العنف الذي بدأ في شمال البلاد القاحل وانتقل إلى لمناطق أخرى على مدى العشر سنوات المنصرمة.

واستولى متشددون على صلة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء المنطقة وقتلوا آلاف الأشخاص وشردوا الملايين.

وتسبب الغضب من عدم قدرة السلطات على القضاء على أعمال العنف في حدوث انقلابين عسكريين في مالي منذ عام 2020.