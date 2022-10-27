حكومة "محمد شياع السوداني" تنال ثقة البرلمان العراقي

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن مجلس النواب وافق على الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني (الخميس 27-10-2022)، مما يؤذن بتشكيل حكومة جديدة بعد جمود تجاوز العام.

وأقر البرلمان اختيارات السوداني لإحدى وعشرين وزارة خلال تصويت، وعين حيان عبد الغني وزيرا للنفط.

وعقد مجلس النواب، مساء الخميس، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 253 نائباً بعد تأجيلها لساعات بسبب استمرار التشاور مع السوداني حول بعض التسميات.

وكما المتوقع حظيت تلك الحكومة بالثقة بسلاسة، خصوصا أنها دعمت من “ائتلاف إدارة الدولة”، فضلا عن أن البرلمان باتت تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلاً عدة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة.

فيما يضم ائتلاف “إدارة الدولة” بالإضافة إلى الإطار الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف “السيادة” السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كان كلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.