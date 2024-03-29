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حكومة مدغشقر: مقتل 11 ونزوح الآلاف جراء الإعصار جاماني

منذ ساعة واحدة
خريطة مدغشقر

خريطة مدغشقر

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ذكر المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر أن إعصارا مداريا اجتاح الجزيرة هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وتشريد الآلاف.

وقال المكتب في تقرير في ساعة متأخرة من أمس الخميس 28\3\2024 إن الإعصار المداري جاماني، الذي اجتاح شمال شرق مدغشقر يومي الأربعاء والخميس، تسبب في نزوح أكثر من 18 ألف شخص وأن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن جاماني وصل لليابسة إلى الشمال من فوييمار في شمال شرق مدغشقر صباح الأربعاء برياح بلغت سرعتها في المتوسط 150 كيلومترا في الساعة مع هبوب رياح مصاحبة وصلت سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة.

وتابع أن الإعصار هدأ تدريجيا بعد ظهر أمس الخميس 28\3\2024 فيما كان لا يزال على اليابسة وأدى إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في العديد من المناطق.

وأوضح أن طرقا وجسورا انهارت في شمال مدغشقر.

وفي أوائل العام الماضي، أدى الإعصار فريدي والعاصفة المدارية تشينيسو إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد الآلاف.

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