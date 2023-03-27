حكومة نتنياهو تنجو من حجب الثقة.. والمعارضة تتوعد

مع تجدد المظاهرات في إسرائيل للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، وقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن.

فيما نجت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على هذه التعديلات

وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.

إلغاء القانون

أتى ذلك، بعدما صعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة باسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه.

في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية الدخول في إضراب عام، وكذلك نقابة الأطباء، حتى اسقاط هذه الخطة القضائية.

كما توقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، بسبب الإضراب.

في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود أن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع، على الرغم من ان لجنة الدستور في الكينيست كانت صادقت عليه، بانتظار التصزيت العام من قبل البرلمان.