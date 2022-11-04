حكومة هايتي: الشرطة سيطرت على محطة وقود أغلقتها العصابات المسلحة

قالت حكومة هايتي أمس الخميس 3\11\2022 إن الشرطة سيطرت على محطة وقود أغلقتها العصابات المسلحة منذ سبتمبر\أيلول، مضيفة أن الوقود سيكون متاحا الاثنين بعد أسابيع من النقص الذي تسبب في أزمة إنسانية.

وقامت مجموعة من العصابات، المعروفة مجتمعة باسم جي 9، بإغلاق مدخل محطة فارو في سبتمبر\أيلول، تاركة البلاد بدون البنزين ووقودالديزل، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لمناقشة إرسال قوة مهام لإعادة فتح المنشأة.

وقال مكتب رئيس الوزراء أرييل هنري في بيان “الحكومة تهنئ الشرطة الوطنية على الاحتراف الذي أظهرته اليوم في استعادة السيطرة على محطة فارو التي كانت تحت سيطرة مسلحين”، ولم يشر البيان إلى وقوع اصابات.

وكانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن الشرطة نفذت عملية كبيرة لمواجهة العصابات أسفرت عن إطلاق نار كثيف.