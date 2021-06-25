حكومة هذه الدولة تُعلن.. “الأطفال نفذوا المذبحة”!

كشفت جهة حكومية رسمية أن المذبحة التي أودت بحياة 130 شخصا في بوركينا فاسو، هذا الشهر، نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاما.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أوسيني تامبورا، إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالا، مما أثار استنكار الأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان: “نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية”.

وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء الرابع من يونيو، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل. وكان ذلك أسوأ هجوم منذ سنوات بالمنطقة التي تعاني من الجهاديين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، بحسب “رويترز”.