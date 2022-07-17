حلفاء أوكرانيا يبحثون تشديد العقوبات على روسيا

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، غدا الاثنين، تشديد العقوبات على روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين “على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها”.

من جهتها، قالت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إن كلفة الحرب على أوكرانيا يشعر بها أيضًا باقي العالم، جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء مالية دول المجموعة في إندونيسيا، انتهى أمس السبت من دون صدور بيان مشترك بسبب غياب التوافق.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الخلافات بسبب الصراع منعت الوزراء ومحافظي البنوك المركزية من إصدار بيان رسمي، لكنهم اتفقوا على ضرورة معالجة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة.

وأثار حصار يقيد صادرات الحبوب الأوكرانية تحذيرات من أنه قد يعرّض ملايين الأشخاص في الدول الفقيرة لخطر المجاعة.

ورغم انقسام الآراء الغربية حول مدى تأثير العقوبات على روسيا وسط تشاؤم أوروبي من جدواها، فإن “أصدقاء كييف” لا يرون أفضل منها طريقة لوقف التمدد الروسي في أوكرانيا إلا عبر معاقبة موسكو وإغراق جارتها بالأسلحة.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع المعارك.

وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

كما أصبحت روسيا أكثر بعقوباتها من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.