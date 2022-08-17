حلف الأطلسي: مستعدون للتدخل لحفظ الاستقرار بين صربيا وكوسوفو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن قوة حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار بين صربيا وكوسوفو للخطر.

جاء ذلك بعد محادثات أجراها ستولتنبرغ مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الأربعاء بشأن التوترات الأخيرة بين الدولتين الواقعتين في غرب البلقان.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع فوسيتش في بروكسل “رغم أن الوضع تحسن على الأرض، فإن مسؤولية منع التصعيد مرة أخرى تقع على عاتق جميع الأطراف- خاصة على المسؤولين من بلجراد وبريشتينا”.

وأضاف “إنني أدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب العنف. يواصل حلف الأطلسي مراقبة الوضع عن كثب على الأرض. ولا يزال تركيز بعثة حفظ السلام منصبا على تفويضها من الأمم المتحدة. وإذا تعرض الاستقرار للخطر، فإن قوة حفظ السلام مستعدة للتدخل”.

وتصاعد التوتر مجددا بين صربيا وكوسوفو في وقت سابق من هذا الشهر عندما قالت بريشتينا إنها ستلزم الصرب الذين يعيشون في شمال البلاد والذين تدعمهم بلجراد ولا يعترفون بمؤسسات كوسوفو، بالبدء في استخدام لوحات ترخيص صادرة من بريشتينا لسياراتهم.