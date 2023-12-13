"الناتو" يرفع ميزانيته العسكرية إلى 2.03 مليار يورو

قال حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الأربعاء إنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بنسبة 12 بالمئة إلى 2.03 مليار يورو كما سيرفع من ميزانيته المدنية 18.2 بالمئة إلى 438.1 مليون يورو.

وقال الحلف في البيان الذي أعلن فيه عن الزيادة إن زيادة الميزانية العسكرية يسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية.

وتوفر الميزانية المدنية لحلف شمال الأطلسي الأموال اللازمة للأفراد وتكاليف التشغيل ونفقات البرامج لمقر الحلف وموظفيه الدوليين، بينما تغطي الميزانية العسكرية تكاليف تشغيل مقر هيكل قيادة الحلف والبعثات والعمليات حول العالم.

حلف شمال الأطلسي “الناتو”

تحالف عسكري أسسته 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، عام 1949. وقد أصبح اليوم يضم 31 دولة.

وهناك اتفاق بين الدول الأعضاء على مساعدة بعضهم بعضا في حالة وقوع أي هجوم مسلح.

و بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، مُنح العديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت حليفة له في حلف وارسو عضوية الناتو.

وكثيرا ما أبدت روسيا قلقها حيال قبول الناتو لدول أوروبا الشرقية، إذ رأت في الأمر تهديدا لأمنها. وقد عارضت بشدة طلب أوكرانيا الانضمام إلى التحالف، خشية أن يقترب الحلف كثيرا من أراضيها.

لكن بطبيعة الحال تمكن الناتو من الاقتراب من الأراضي الروسية في أبريل/ نيسان الماضي، عندما أصبحت فنلندا عضوة فيه.