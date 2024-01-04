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حلف الأطلسي يعقد اجتماعاً جديداً مع أوكرانيا في 10 يناير

منذ 43 دقيقة
حلف شمال الأطلسي "الناتو"

حلف شمال الأطلسي "الناتو"

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قال حلف شمال الأطلسي الخميس إن الأمين العام ينس ستولتنبرج سيعقد اجتماعا لدبلوماسيين من الحلف ومسؤولين من أوكرانيا في العاشر من يناير\كانون الثاني، عقب الموجة الأحدث من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحلف إن اجتماع ما يعرف باسم مجلس حلف الأطلسي-أوكرانيا حديث التأسيس ينعقد بناء على طلب كييف في أعقاب هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على المدنيين والمدن والبلدات الأوكرانية.

وكثفت روسيا الهجمات خلال فترة احتفالات العام الجديد، إذ حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن هجوما أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية، والذي قالت موسكو إنه أسفر عن مقتل 25 مدنيا، “لن يمر دون عقاب”.

    المصدر :
  • رويترز

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