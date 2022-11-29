حلف شمال الأطلسي يتعهد بتكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا

تعهد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء بتكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا والمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة، وسط موجة من الهجمات الروسية التي تؤدي لانقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأوكرانيين.

وقال وزراء الخارجية في بيان بعد اليوم الأول من محادثاتهم في بوخارست إن “العدوان الروسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي لا يقبلها ضمير على البنية التحتية المدنية وتلك الخاصة بالطاقة في أوكرانيا، يحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية”.

واستنكروا ما وصفوها بالوحشية الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا، وتعهدوا بتقديم الدعم للبلاد بينما تقوم بإصلاح بنيتها التحتية للطاقة.

وجاء في بيان الوزراء “سنواصل ونكثف الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا بينما تواصل الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها… وسوف يستمر دعمنا طالما اقتضت الحاجة”.

وأكد الوزراء قرارا سبق أن اتخذته قمة للحلف في 2008 بأن أوكرانيا ستنضم في نهاية الأمر لعضوية الحلف، ولم يتخذ القادة منذ ذلك الحين أي خطوات ملموسة مثل وضع خطة عمل تتضمن جدولا زمنيا لتقريب البلاد من الحلف.