الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حلف شمال الأطلسي يندد بانسحاب روسيا من معاهدة أمنية في أوروبا

منذ 30 دقيقة
حلف شمال الأطلسي

حلف شمال الأطلسي

A A A
طباعة المقال

أدان حلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، قرار روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وهي معاهدة رئيسية لفترة ما بعد الحرب الباردة، وقال إنه يعتزم بناء على ذلك تعليق العمل بالمعاهدة طالما لزم الأمر.

وأضاف في بيان “يدين الحلفاء قرار روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وحربها العدوانية على أوكرانيا التي تتعارض مع أهداف المعاهدة. انسحاب روسيا هو أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تقوض بشكل منهجي الأمن الأوروبي-الأطلسي”.

وتابع “بالتالي تعتزم الدول الأعضاء في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بناء على ذلك تعليق العمل بالمعاهدة طالما لزم الأمر بحسب حقوقها بموجب القانون الدولي. هذا قرار يحظى بدعم كامل من جميع أعضاء الحلف”.

وانسحبت روسيا رسميا في وقت سابق اليوم الثلاثاء من هذه المعاهدة الأمنية المهمة التي حددت فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية، محملة الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة من خلال توسيع حلف شمال الأطلسي العسكري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب
الذهب ينخفض وترقب المتداولين لتعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي
أوبك
أوبك+ تتوقع نموا صحيا للاقتصاد العالمي رغم التضخم
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو
طوفان الأقصى
رئيس وزراء بلجيكا: هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة "غير متناسبة"

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
قذيفة "الياسين-105"
طوفان الأقصى
أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر