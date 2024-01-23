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المجر تدعو السويد لمناقشة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

منذ 49 دقيقة
حلف شمال الأطلسي

حلف شمال الأطلسي

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أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الثلاثاء، إنه دعا نظيره السويدي لزيارة بودابست والتباحث بشأن خطوة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي المُعطلة بسبب تأخر موافقة المجر وتركيا.

وردا على سؤال بشأن الدعوة، قال متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في رسالة نصية لرويترز إن ستوكهولم لم تحدد موقفها بعد.

وكانت السويد قد قدمت طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو أيار 2022 في تحول تاريخي في سياستها الأمنية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام ذاته.

لكن اعتراضات تركيا والمجر عرقلت عملية الانضمام التي تستوجب موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف.

وانضمت فنلندا أخيرا في العام الماضي لكن أنقرة ضغطت على ستوكهولم حتى تتخذ موقفا صارما تجاه أعضاء محليين في حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا جماعة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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