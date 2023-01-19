حليف بوتين: خسارة روسيا حربا تقليدية ستؤدي لحرب نووية

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الخميس، إن “هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية”، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا.

وفي منشور على تيليغرام للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين “القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حذر الرئيس فلاديمير بوتين من تزايد خطر نشوب حرب نووية.

وكان بوتين قد قال في تصريحات سابقة إن خطر نشوب حرب نووية آخذ في التزايد، لكنه أضاف أن بلاده تعي طبيعة الأسلحة النووية وتعتبرها أداة للرد فقط على تعرضها للهجوم.

وحذر الرئيس الروسي من أن بلاده تمتلك أكثر الأسلحة تطورا، لكنها لا تريد التلويح بها وتعتبرها أداة للردع، على حد قوله، كما حذر من أن “العملية العسكرية الخاصة” التي تشنها روسيا في أوكرانيا يمكن أن تصبح طويلة الأمد.