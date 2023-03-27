حليف بوتين: موسكو تمتلك من الأسلحة ما يدمر أي عدو مثل الولايات المتحدة

حذر حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو تمتلك من الأسلحة ما يدمر أي عدو، مثل الولايات المتحدة، إذا تعرض وجودها للتهديد، متهما واشنطن بالتقليل من شأن القوة النووية لموسكو.

وتصريحات نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي صاحب النفوذ، هي الأحدث من مسؤول روسي رفيع المستوى التي تثير شبح مواجهة نووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، وهو أمر تقول موسكو إنها تريد تحاشيه.

وقال باتروشيف لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الاثنين “ما زال الساسة الأمريكيون الذين يصدقون ما يروجون له على ثقة من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، ستكون الولايات المتحدة قادرة على شن هجوم صاروخي وقائي ستفقد بعده روسيا القدرة على الرد، وهذه حماقة تتسم بقصر النظر وخطيرة جدا”.

وذكر “روسيا صبورة ولا تروع أحدا بتفوقها العسكري، لكنها تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها قادرة على تدمير أي خصم، مثل الولايات المتحدة، في حال تهديد وجودها”.

وقالت روسيا إن أحد أسباب إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة” هو مواجهة تهديد أمني حقيقي ناجم عن تقارب كييف مع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، تتهم روسيا الغرب، بدون تقديم أدلة علنية، بتوجيه تهديدات نووية لها، وأعلنت استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في حالات الضرورة القصوى إذا تعرض وجود الدولة الروسية للخطر.

وأعلن بوتين السبت أن روسيا ستنشر صواريخ نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، حليفتها المقربة والمتاخمة لها ولأوكرانيا، ليبعث برسالة تحذير لحلف شمال الأطلسي بشأن دعمه العسكري لكييف ويصعد المواجهة مع الغرب.