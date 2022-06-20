حل البرلمان الاسرائيلي الأسبوع المقبل ولابيد سيتولى رئاسة الوزراء

قال مسؤول إسرائيلي الاثنين إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على حل البرلمان، مما يستدعي إجراء انتخابات جديدة، وإن لابيد سيتولى في غضون ذلك رئاسة الوزراء، وذلك في تأكيد لتقارير إعلامية محلية.

وأضاف المسؤول أن تصويتا سيُجرى في البرلمان الأسبوع المقبل، وسيتولى لابيد بعده رئاسة الوزراء، ومن المتوقع أن يصدر لابيد وبينيت بيانين في الثامنة مساء.

وشكل لابيد وبينيت في يونيو حزيران 2021 ائتلافا لم يكن مرجحا تشكيله بعد عامين من الجمود السياسي، مما أنهى بقاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لفترة قياسية في حكم إسرائيل.

وكان الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب يمينية وليبرالية وعربية هشا منذ البداية.

وبدأ الائتلاف المكون من ثمانية فصائل في التفكك عندما انسحب منه بضعة أعضاء، وكانت أغلبيته في الكنيست ضئيلة ودب فيه الانقسام بشأن قضايا مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدين والدولة. وبسرعة فقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية.