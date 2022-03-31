حل لأوروبا بشأن ثمن الغاز الروسي

بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، لا بد من أن معظم الدول تعثرت خاصة الدول المستفيدة من الغاز الروسي، وخلقت حالة من القلق عما قد يترتب من أزمات نتيجة هذه الحرب.

ومن هنا، أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أكد، الأربعاء، للمستشار أولاف شولتز أن أوروبا لا يزال يمكنها تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو وليس بالروبل كما طلبت موسكو أخيرا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت إن بوتن أبلغ شولتز أن عمليات التسديد من جانب أوروبا الشهر المقبل “ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذي لم تطاوله العقوبات” على أن يتكفل تحويل المبالغ إلى الروبل.

وأضاف هيبسترايت في بيان أن بوتن شدد في المكالمة الهاتفية مع شولتز “التي جرت بناء على طلب (بوتن)” على أنه “لن يتغير شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين” عندما يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الأول من أبريل.

وأكد المتحدث أن “المستشار شولتز لم يوافق على هذا الإجراء ولكنه طلب معلومات مكتوبة لفهم الإجراء بشكل أفضل”.

وتابع هيبسترايت: “ما اتفقت عليه مجموعة السبع قائم: سيتم دفع تكاليف امدادات الطاقة باليورو أو بالدولار فقط كما تنص عليه العقود”.

وكان الكرملين قد أصدر في وقت سابق بيانا منفصلا عن المحادثة أورد فيه أن بوتن أبلغ شولتز أن مطالبة موسكو بأن تتحول أوروبا إلى دفع ثمن الغاز بالروبل ينبغي ألا “يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي”.

وأعلن بوتن الأسبوع الماضي أن موسكو ستقبل فقط عمليات الدفع بالروبل لثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى الدول “غير الصديقة”، وبينها دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن ذلك ضروري لأن الاتحاد الأوروبي جمّد احتياطيات البنك المركزي الروسي.

من جهتها، رفعت ألمانيا، الأربعاء، مستوى التأهب بموجب خطتها الطارئة للغاز بسبب مخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات إذا رفضت الدول الغربية سداد الدفوعات بالروبل، كما أعلنت النمسا أنها ستحذو حذوها.

وبالنيابة عن وزراء الطاقة في مجموعة السبع، قال الألماني روبرت هابيك إن طلب روسيا “انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة”.

وأضاف هابيك أن الدفع بالروبل “غير مقبول” ودعا شركات الطاقة إلى عدم الامتثال لطلب بوتن.

وأوضح الكرملين الأربعاء أن روسيا لن تطلب على الفور من مشتري الغاز الطبيعي أن يدفعوا بالروبل.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن “دفع وتسليم (الغاز) عملية تمتد زمنيا”.

وأضاف بيسكوف “لا نتحدث عن تسليم الغاز غدًا وتسديد سعره مساء”.

من المتوقع أن تعرض الحكومة الروسية وبنكها المركزي وعملاق الطاقة غازبروم على بوتن، الخميس، نظاما جديدا لدفع ثمن الغاز بالروبل.