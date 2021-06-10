الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس: أي ضغوط في ملف الأسرى الإسرائيليين لن تجدي نفعا

10 - يونيو - 2021
مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتلون من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أن أي ضغوط على حماس في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لن تجدي نفعا.

وقال أبو مرزوق: “سواء أكانت ضغوطا من أجل إعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهلنا في غزة، فموقف الحركة كان ولا يزال الأسرى مقابل الأسرى”.

وشدد على أن قضية الأسرى على رأس الأولويات لدى قيادة حماس.

وبعد نجاحها في وقف إطلاق النار بينهما، تسابق القيادة المصرية الزمن من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع المضي قدما في ملف الإعمار.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها، الأسبوع الماضي أن التوقعات تشير إلى حسم ملف صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع، وسط ضغوط مصرية على إسرائيل للقبول بأسماء الأسرى المقترح إطلاقهم، على أن تنفذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل على عدة مراحل.

وعرض رئيس المخابرات المصرية مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وربطت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

    المزيد من أخبار العالم

    البرازيل
    توسيع دائرة التجارة بين الدول العربية والبرازيل
    غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز
    روسيا تدين العدوان الجوي على سوريا
    التزلّج على الثلج
    انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية.. وعمليات البحث مستمرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة