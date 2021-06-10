حماس: أي ضغوط في ملف الأسرى الإسرائيليين لن تجدي نفعا

قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أن أي ضغوط على حماس في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لن تجدي نفعا.

وقال أبو مرزوق: “سواء أكانت ضغوطا من أجل إعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهلنا في غزة، فموقف الحركة كان ولا يزال الأسرى مقابل الأسرى”.

وشدد على أن قضية الأسرى على رأس الأولويات لدى قيادة حماس.

وبعد نجاحها في وقف إطلاق النار بينهما، تسابق القيادة المصرية الزمن من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع المضي قدما في ملف الإعمار.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها، الأسبوع الماضي أن التوقعات تشير إلى حسم ملف صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع، وسط ضغوط مصرية على إسرائيل للقبول بأسماء الأسرى المقترح إطلاقهم، على أن تنفذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل على عدة مراحل.

وعرض رئيس المخابرات المصرية مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وربطت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.