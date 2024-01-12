حماس تدين القصف الأميركي البريطاني: "عمل إرهابي غير محسوب"

الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا في وقت مبكر ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في اليمن (رويترز)

دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، القصف الأميركي البريطاني الذي استهدف الحوثيين باليمن الليلة الماضية، واصفةً الضربات بأنها “عمل إرهابي غير محسوب”.

وقالت الحركة في بيان إن القصف الجوي والبحري الذي طال الأراضي اليمنية “تهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أميركية وبريطانية جاءت لحماية إسرائيل وللتغطية على ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني”.

وذكر البيان أن ذلك “لن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن”.

وأكدت حماس أيضاً أن المنطقة “لن تشهد أمناً واستقراراً” إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، “وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية”، بحسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا ليل الجمعة-السبت توجيه ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات هدفها تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

من جهتها نددت إيران اليوم بالقصف الذي طال الحوثيين في اليمن وحذرت من أنه سيفاقم “انعدام الأمن والاستقرار” في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، القول “ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الصباح على عدة مدن في اليمن”.

وأضاف “نعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً للقوانين الدولية”.