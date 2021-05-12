حماس تردّ بـ130 صاروخاً جراء اغتيال قادتها

أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، 130 صاروخاً باتجاه مدن إسرائيلية، رداً على اغتيال قادة بالحركة وقصف برج سكني جديد. وأطلقت الكتائب الصواريخ على عسقلان ونتيفوت وسديروت في إسرائيل “رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال قادتها”.

وفي الأثناء، دوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وكذا في تل أبيب التي تعرضت الليلة الماضية إلى أكبر هجوم صاروخي.

ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونا من 14 طابقاً في مدينة غزة، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع لليوم الثالث.

ويضم برج الشروق المدمر مكاتب تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وذكر المراسلون أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين “تحذيريين”، ثم ثمانية صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج وألحقت أضرارا جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.