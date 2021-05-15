الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس تستهدف تجمعا عسكريا بطائرة مسيرة في كيسوفيم وتوقع 19 جريحا في بئر السبع

15 - مايو - 2021
صواريخ من غزة باتجها المستوطنات الاسرائيلية

صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية

A A A
طباعة المقال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، استهداف تجمع عسكري إسرائيلي بطائرة مسيرة انتحارية وقذائف الهاون في منطقة كيسوفيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة كيسوفيم ومنطقة العين الثالثة القريبتين من حدود غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة بدون طيار انطلقت من قطاع غزة، ودخلت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها“.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم تسجيل 19 إصابة في بئر السبع نتيجة سقوط صواريخ قادمة من غزة.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: إن 19 شخصا أصيبوا بجراح نتيجة سقوط صورايخ أطلقت من غزة في منطقة بئر السبع، وإن 16 منهم إصاباتهم طفيفة فيما يعاني 3 من إصابات حرجة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

طالبان تعتقل عارض أزياء أفغاني معروف.. ما هي تهمته؟
العراق.. الصدر يطلب من نواب كتلته “كتابة استقالاتهم” من البرلمان
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لافروف يدعو أوكرانيا للتخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الصيدليات
أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
أصحاب المولدات
هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟