حماس تستهدف تجمعا عسكريا بطائرة مسيرة في كيسوفيم وتوقع 19 جريحا في بئر السبع

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، استهداف تجمع عسكري إسرائيلي بطائرة مسيرة انتحارية وقذائف الهاون في منطقة كيسوفيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة كيسوفيم ومنطقة العين الثالثة القريبتين من حدود غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة بدون طيار انطلقت من قطاع غزة، ودخلت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها“.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم تسجيل 19 إصابة في بئر السبع نتيجة سقوط صواريخ قادمة من غزة.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: إن 19 شخصا أصيبوا بجراح نتيجة سقوط صورايخ أطلقت من غزة في منطقة بئر السبع، وإن 16 منهم إصاباتهم طفيفة فيما يعاني 3 من إصابات حرجة.