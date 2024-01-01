حماس تطالب الصليب الأحمر بتوثيق "انتهاكات" الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الحركة في بيان أصدرته -اليوم الاثنين- “ندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن من سوء تغذية وإهمال طبي يتم بشكل تعسّفي وممنهج”.

وأول أمس السبت، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن “80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.​​​​​​​

وتعتقل إسرائيل في سجونها ما يزيد على 7800 فلسطيني، بينهم 80 أسيرة، كما تصاعدت عملية الانتهاكات بحق المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة، بحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

ولليوم الـ87 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، خلّف حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.