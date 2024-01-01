الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس تطالب الصليب الأحمر بتوثيق "انتهاكات" الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى

منذ 14 ثانية
السجون الإسرائيلية

السجون الإسرائيلية

A A A
طباعة المقال

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الحركة في بيان أصدرته -اليوم الاثنين- “ندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن من سوء تغذية وإهمال طبي يتم بشكل تعسّفي وممنهج”.

وأول أمس السبت، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن “80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.​​​​​​​

وتعتقل إسرائيل في سجونها ما يزيد على 7800 فلسطيني، بينهم 80 أسيرة، كما تصاعدت عملية الانتهاكات بحق المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة، بحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

ولليوم الـ87 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، خلّف حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سوق الأسهم السعودية
بـ"مستوى إيجابي".. الأسهم السعودية تبدأ عام 2024
داخل منزل مهجور لمستوطنين في غلاف غزة (أ ف ب)
غزة تحت النار
بالرغم من مغريات الحكومة الإسرائيلية.. المستوطنين في غلاف غزة يرفضون "فكرة العودة"
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 22 ألف شهيد وقرابة 60 ألف جريح

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي