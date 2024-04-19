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حماس تطالب بنصرة الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2024 3:42 مساءً
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دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه.

كما طالبت حماس أهالي الضفة بنصرة الأقصى والاعتكاف في المسجد المبارك حتى الاثنين، داعية إلى “إفشال مخططات العدو ومستوطنيه لتدنيس باحات الأقصى وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله”.

ويترافق ذلك مع تحذيرات عدة، أطلقتها الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية، من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية -التي أعدها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– والهادفة إلى تغيير الوضع القائم بالأقصى، وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا منذ أشهر جراء تصعيد قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات هناك، بالتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر.

    المصدر :
  • الجزيرة

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