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حماس: تلقينا اقتراحاً بشأن هدنة لوقف إطلاق النار.. ولكن!

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2024 10:49 مساءً
طاهر النونو

طاهر النونو

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أفاد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، طاهر النونو، لرويترز، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، أن الحركة تلقت اقتراحا بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة لكنها لم ترد بعد على أي من الأطراف.

وقال النونو “لقد تلقينا بالفعل المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس ولكننا لم نسلم حتى الآن أي رد لأي جهة وهو قيد الدراسة”.

وكان كشف مسؤول قطري في وقت سابق من اليوم، عن اقتراح تلقته حركة (حماس) بشأن هدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة “بشكل إيجابي” لكنها لم ترد بعد.

وأضاف المسؤول لرويترز “لم يتم التوصل لاتفاق بعد. حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي ولكننا ننتظر ردهم”.

وكانت كشفت مصادر مطلعة إن حركة “حماس” تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤمّن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء الحرب.

ويعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري للحركة حتى الآن.

وأعد الخطة رؤساء أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ورئيس الوزراء القطري أيضا، حسبما ذكرت “رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز

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