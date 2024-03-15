الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس تنتقد قرار عباس "الفردي" تعيين رئيس وزراء جديد

منذ 38 دقيقة
محمود عباس ومحمد مصطفى

محمود عباس ومحمد مصطفى (رويترز)

A A A
طباعة المقال

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) (الجمعة 15-3-2024) القرار “الفردي” الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.

ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.

وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان “إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية”.

وأضافت “إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني”.

وبدأت حرب بين حماس وإسرائيل بعد شن الحركة هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 31 ألفا ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون من سكان غزة من منازلهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنك الدولي
البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي
كابلات الاتصالات البحرية
تحذير جديد.. كابلات الاتصالات البحرية بالقطب الشمالي والخليج في خطر
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
بلينكن: أمريكا بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
الرئيس نبيه بري وجبران باسيل
بين بري وباسيل.. خطة لإطاحة فرنجية؟