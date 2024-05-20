حماس تنعي الرئيس الإيراني وتثني على دعمه للشعب الفلسطيني

نعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقالت إنه ساند الشعب الفلسطيني خلال الحرب الدائرة مع إسرائيل.

وأعلن مسؤولون ووسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن رئيسي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان. ورئيسي كان من غلاة المحافظين وكان يعتبر مرشحا محتملا لخلافة الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وعثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين على الحطام المتفحم للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت أمس الأحد وهي تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بعد عمليات بحث مكثفة طوال الليل في ظروف جوية بالغة البرودة.

وقالت حركة حماس في بيان “نعرب عن مشاركتنا الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران ومواقف مشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية ومساندة نضال شعبنا المشروع ضد الكيان الصهيوني ودعمها المقدر للمقاومة الفلسطينية وجهودها الحثيثة في التضامن والإسناد في كافة المحافل والمجالات لأهلنا في قطاع غزة الصامد في ظل معركة طوفان الأقصى وسعيها وجهدها السياسي والدبلوماسي المكثف لوقف العدوان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني”.

وشكرت قيادات في حركة حماس مرارا إيران لمساعدتها العسكرية والمالية للجماعة في قتالها إسرائيل على مدى عقود.